Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi

Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’taki 2 katlı bir evin duvarında gezinen 3 sincabı gören kişi, cep telefonuyla kayda girdi. Görüntülerde sincapların rahatlıkla duvarda gezindiği görüldü. Sincaplar bir süre sonra gözden kayboldu.

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