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        Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarında gezinen 3 sincap, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:40
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        Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi
        ABONE OL

        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde bir evin duvarında gezinen 3 sincap, cep telefonuyla görüntülendi.

        Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’taki 2 katlı bir evin duvarında gezinen 3 sincabı gören kişi, cep telefonuyla kayda girdi. Görüntülerde sincapların rahatlıkla duvarda gezindiği görüldü. Sincaplar bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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