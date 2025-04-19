Karabük'te kayalık bölgeye düşen inek vinçle kurtarıldı

Karabük merkeze bağlı Başköy köyünde otlamaya çıkarılan inek metrelerce yükseklikten kayalık bölgeye düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ineği kurtarmak için AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ineği kayalık çıkartamayınca bölgeye vinç gönderildi. Halatla vince bağlanan inek, düştüğü yerden kurtarıldı.

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