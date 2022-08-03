Karabük'te bir evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 2 kamyonet atık çıkan terk edilmiş ev temizlendi.

Karabük Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi Şahinbey Caddesi'ndeki bir evin giriş katındaki daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evi temizledi.

Evden 2 kamyonet çöp çıkarılırken, daire ilaçlandı.

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