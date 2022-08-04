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KARDEMİR yılın ilk yarısında 2,29 milyar lira net kar açıkladı

AA

KARDEMİR yılın ilk yarısında 2,29 milyar lira net kar açıkladı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 yılının ilk yarısını 2,29 milyar lira net kâr ile kapattı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak 85 yıldır var güçleriyle çalışmaya ve değer üretmeye devam ettiği belirtildi.

Şirketin 2022 yılı ilk yarı yıl mali sonuçlarına göre 2,29 milyar lira net kâr elde edildiği vurgulanan açıklamada, "2021 yılının ilk yarı yıl mali sonuçlarında 2,08 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) elde eden şirketimiz, bu yıl aynı dönemde yüzde 54,1 artışla FAVÖK’ünü 3,21 milyar TL’ye yükseltmiştir. Satış gelirleri ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 101,7’lik artış ile 12,85 milyar TL’ye ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

- "Üretimde yerlilik prensibi"

Ulusal ve uluslararası çelik piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen, şeffaf ve güvenli satış politikaları, yeni ürün geliştirme çalışmaları, pazarlama ve ihracat faaliyetleri, güçlü yönetim ve mali disiplin sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir kâr ile 2022 yılının ikinci çeyreğinin kapatıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirket bünyesinde devreye aldığımız, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımların yanı sıra, çevresel ve sosyal alanlarda da gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile ön plana çıkan şirketimiz, bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olmayı sürdürerek ülke, bölge ve kent ekonomisi için katkılarını gün geçtikçe artırmaktadır. Üretimde yerlilik prensibi ile yurt içinde üretilen girdiye öncelik veren şirketimiz, tedarik zincirlerinde de öncelikli olarak milli olanakları tercih etmektedir. Hisselerinin tamamı Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketimizin elde etmiş olduğu bu finansal performansta emeği olan tüm çalışanlarımıza, sektör paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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