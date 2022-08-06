İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sürüyor

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KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Karabük'te organize edilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonasına üçüncülük karşılaşmasıyla devam edildi.

Safranbolu Spor Salonu'nda 6 takım katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde üçüncülük için, Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi.

Karşıyaka ekibi, maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Şampiyona yarın Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Maç, saat 13.00'de başlayacak.





- Sessiz çocukların ailelerine çağrı





Bu arada İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın milli takımın oluşturulması adına önemli olduğunu söyledi.

Ailelere evlerinde olan işitme engelli bireyleri kendilerine yönlendirmelerini tavsiye eden Metin, "Bizim federasyonumuzda 24 branş var. Bu branşların içine bu sessiz çocuklarımızı yerleştirelim. Faaliyetlere girsinler, hep beraber olalım." diye konuştu.





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