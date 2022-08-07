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İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi

AA

İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi

KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Karabük'te organize edilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Safranbolu Spor Salonu'nda 6 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde final maçında Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi.

Ortaca ekibi, maçtan 6-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Vali Fuat Gürel, törenin ardından yaptığı konuşmada, yıl başından bu yana Karabük'te 10 binin üzerinde sporcuyu misafir ettiklerini söyledi.

Etkinlikleri Karabük'te yapan TİESF yönetimine teşekkür eden Gürel, "Engelli kardeşlerimize yapılan her hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli kardeşlerimiz sportif faaliyetlerin içinde yer alarak hayatın içinde yer almaya ve diğer kardeşlerimize örnek olmak adına önemli bir görevi ifa ediyorlar." diye konuştu.

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