Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp, müze ve konakları gezdi, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını belirten Köse, "Çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çok sayıda ziyaretçi Safranbolu'ya geliyor. İlçemizi yılda 1 milyonun üstünde turist ziyaret ediyor. Sadece Hıdırlık Seyir Terası son 3 ayda 63 bin 263 turisti ağırladı." diye konuştu.

Köse, herkesi Safranbolu'nun tarihi yerlerini görmeye davet etti.

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