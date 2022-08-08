Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Kent Meydanı'na kurulan mobil eğitim tırında öğrencilere önce trafik kuralları anlatıldı. Öğrenciler ardından parkurda akülü araç kullanarak, teorik eğitimde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında yaklaşık 180 kişi, alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananların deneyimlendiği emniyet kemeri simülatöründe ise vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

"Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla verilen eğitimin yanı sıra 461 kişi emniyet kemeri simülasyon aracına binerek uygulamalı eğitim aldı.

Ekipler, yaklaşık 6 saat boyunca 250 çocuğa boyama kitabı, 480 kişiye de emniyet kemeri logolu el broşürü dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.