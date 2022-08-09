Safranbolu'da yılda 2 tonun üzerinde kıtır üretiliyor

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince yılda 2 tonun üzerinde üretilen kıtır, doyurucu ve uzun süre taze kalma özellikleriyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor.
Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, belediye tesislerinde tamamen doğal ürünlerden kıtır üretimi yapıldığını bildirdi.
Doyurucu kıtırın atıştırmalık olarak da tüketildiğini aktaran Köse, "Kıtır, uzun süre tazeliğini koruyabilen bir ürün. Bu nedenle de vatandaşların tercihi haline geldi. Toplamda 2 tonun üzerinde üretim yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine üretime devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.