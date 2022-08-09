Karabük'te YİBO mezunları yıllar sonra etkinlikte buluştu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 15 yıl önce kapatılan 100. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun (YİBO) 1985-1991 dönem mezunları, pilav günü etkinliğinde bir araya gelerek hasret giderdi.



Şu anda Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu olarak hizmet veren binada düzenlenen etkinliğe Türkiye, Fransa ve Almanya'nın çeşitli illerinden katılan mezunlar, yıllarca kaldıkları yatakhanede bir gece geçirdi.



Okulda çeşitli spor müsabakalarına katılıp ikramlardan tadan mezunlar, tadilatını üstlendikleri eski sınıflarında sıralara oturarak anılarını tazeledi.

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