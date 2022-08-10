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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karabük'te temaslarda bulundu

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karabük'te temaslarda bulundu

KARABÜK (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında geldiği Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, Türkiye genelinde bir "af" çağrısı yaptığını anımsattı.

Sarıgül, "Af çağrımız siyasi bir çağrı değil vicdani bir çağrıdır şefkatli büyük devletimize. Devletimizden ricamız, 250 binin üzerindeki kader mahkumunu çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, ananelerimiz, babaannelerimiz için affet Türkiye'm." ifadesini kullandı.

Mülteci konusuna değinen Sarıgül, "6,5 milyon mülteciyi Türkiye'mizin topraklarına bırakan Avrupa Birliği rahat etmemelidir. Özellikle NATO görüşmeleri esnasında hükümetimiz bu kartını ortaya koymalı, Finlandiya'nın NATO'ya girmesi TBMM'de görüşülecek, o esnada 6,5 milyon Türkiye'deki mültecinin bütün Avrupa Birliği ülkelerine eşit şekilde dağıtılmasını önemle beklemekteyiz. Mülteci sorunu, çözümü için tam zamanı. TBMM'de hükümete yetki verilmeli, gerekiyorsa NATO'dan çıkma yetkisi dahi iktidara verilmeli ve iktidar da NATO karşısına güçlü şekilde oturmalıdır." diye konuştu.

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 11 partiyle görüştüğü konusundaki açıklamalarına ilişkin Sarıgül, şunları kaydetti:

"Milletvekilleri genel başkanlara bağlı olursa, milletvekillerini genel başkanlar seçerse 11 değil, 25 partiyle de görüşür. Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini arzu ederiz. Bir partiden seçilen milletvekili başka bir partiye geçiyorsa mutlaka milletvekili görevinden de istifa etmelidir. Bir siyasi partinin oylarını alacaksınız, o oylarla parlamentoya gideceksiniz, daha sonra da 11 siyasi partiyle görüşeceksiniz. Bu doğru bir tutum olmamıştır. Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir milletvekilini kabul etmeyiz, görüşmeyiz. Bize müracaat eden milletvekilleri oldu. Milletvekili transferini parlamentoda doğru bulmayız."

Sarıgül, daha sonra il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ayakkabı satan bir iş yerinde karşılaştığı yabancı uyruklu çalışanla sohbet eden Sarıgül, ardından Safranbolu ilçesine geçerek esnafla buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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