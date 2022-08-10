Karabük'te kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.



Karakoyunlu köyünde koyunlarının kayalıklara çıktığını gören çoban, bir süre kendi çabaları ile indirmeye çalıştı.



Keçileri indiremeyen çoban, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, merdiven ve halat yardımı ile keçileri kayalıktan indirdi.





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