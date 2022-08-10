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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu

AA

Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Çavuşlar köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde evinden çıkan Azime Kılıç (84), akşam eve dönmeyince yakınları tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

Köye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, ekipleri tarafından kırsal bölgede bitkin halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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