Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Çavuşlar köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde evinden çıkan Azime Kılıç (84), akşam eve dönmeyince yakınları tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.
Köye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, ekipleri tarafından kırsal bölgede bitkin halde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi.