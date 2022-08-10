Karabük'te yerleşim yerine inen tilki kameraya yansıdı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaylacık Mahallesi'ne gelerek yiyecek arayan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çevredekileri aldırmayan tilki, bir süre sokakta gezindikten sonra gözden kayboldu.







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