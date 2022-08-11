Başkent EDAŞ Karabük'te bakım ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor

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KARABÜK (AA) - Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerine devam ediyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Karabük'te hizmet verilen 1761 trafo ve 7 bin 706 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 612 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 7 pano ile 9 trafo merkezini de elden geçirdi. Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük'te hizmet verdiği 175 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 2 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 9 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile 2022 yılının ilk 6 ayında konulan hedeflerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Karabük'te bakım ve yatırım çalışmaların süreceği kaydedildi.



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