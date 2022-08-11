AK Parti Karabük Kadın Kollarınca istişare toplantısı yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatı, istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Hacer Çakır Başoğlu, burada yaptığı konuşmada, her kapıyı çalmak, her gönüle girmek için yaptıkları ve yapacakları çalışmaların değerlendirildiğini söyledi.



AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiklerini, ziyaretlerde memnuniyetle karşılandıklarını ifade etti.

Hacer Çakır Başoğlu ve partililer, daha sonra il ve ilçelerde ziyaretlerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.