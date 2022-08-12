2. Karabük Bisiklet Festivali Eflani'de yapılacak

KARABÜK (AA) - 2. Karabük Bisiklet Festivali 26-29 Ağustos'ta Eflani ilçesinde düzenlenecek.

Esencik Göleti'nde kurulacak kamp alanında konaklayacak bisikletliler, 27 Ağustos Cumartesi günü Demirli Küre-i Hadid güzergahında 60 kilometre, 28 Ağustos Pazar günü ise Uluyayla yönünde 65 kilometre pedal çevirecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, festivali Karabük Bisiklet Derneği ile düzenleyeceklerini söyledi.

Programın yaklaşık 4 günlük kampla gerçekleşeceğini belirten Ertuğrul, "Esencik Göleti'nin yanında kamp alanını belirledik. Cumartesi ve pazar günleri iki etaptan oluşan bir parkur var. Birinci parkur 60 kilometre. Demirli köyü Küre-i Hadid bölgesinde gerçekleşecek. İkinci etap da 65 kilometre. Bu etap da Uluyayla'da gerçekleşecek. İlçemizin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik. Bütün bisikletseverleri festivale davet ediyorum." diye konuştu.

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