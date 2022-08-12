Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük İl Özel İdaresi kaynaklarıyla alımı yapılan köy ve grup yollarının yapımında kullanılan malzemeleri üretecek olan sabit konkasör, Cumayanı taş ocağında gerçekleştirilen montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapımında kullanılacak malzemeyi kendi tesislerinde üretme imkanı sağlayacak sabit konkasörle İl Özel İdaresi yıllık 16 milyon liraya yakın tasarruf sağlayacak.

Törende konuşan Vali Fuat Gürel, şu ana kadar köy ve grup yollarına 450 kilometre sıcak asfalt yaptıklarını bildirdi.

Her sene 100 kilometre sıcak asfalt üretip yollara sıcak asfalt yapmaya devam edeceklerini belirten Gürel, "Asfalt plenti ile konkasör ihtiyacımız da vardı. Agrega ve diğer malzemelerin üretilmesi gerekiyordu. Bunun için arkadaşlarımızla çalışarak böyle bir karar aldık ve meclisimizden de geçmesi sağlandı. Bu anlamda İl Genel Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki artık üretim yapacak duruma geldik. Maliyetleri yarı yarıya düşürdük. Yaptığımız her tesis kurulduğu andan itibaren kendisini amorti etti diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan duayla sabit konkasörün açılış kurdelesi kesildi.

Törene Vali Gürel'in yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

- Cuma pazarı esnafına aşure dağıtıldı

Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, cuma pazarı esnafının bereket duasına katılarak aşure dağıttı.

Cuma pazarının Karabük'ün en büyük pazarlarında biri olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Muharrem ayı dolayısıyla Karabük Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığımızın bir hazırlığı vardı ona icabet ettik. Esnafımızın geleneksel hale getirdiği bereket duamızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

- GAMER toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile kurul üyeleri katıldı.

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