Safranbolu Kaymakamı Türköz'den çiftçilere ziyaret

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Konarı köyünde karpuz, maniye domatesi ve patlıcan gibi ürünler yetiştiren çiftçilerle buluşan Türköz, tarlada çalışan üreticilere kolaylıklar diledi.



İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin destekleriyle Safranbolu Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği iş birliğinde maniye domatesinin coğrafi işaretini aldıklarını anımsatan Türköz, sırada çavuş üzümünün bulunduğunu kaydetti.



Türköz, bu ay içerisinde maniye domatesine yönelik hasat programı düzenleyeceklerini belirterek, "Çiftçilerimiz zor şartlarda çalışıyorlar. Ürünleri büyük emekle üretiyorlar. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Gökhan Kara da yer aldı.

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