Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 29 Haziran'dan itibaren başlatılan spor okullarından 10 binin üzerinde öğrenci yararlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, spor okullarının Karabük merkez ve ilçelerde yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Spor okulları ve engelsiz spor okulları çerçevesinde Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ile spor salonlarında 16 branşta 64 antrenör ile 5-18 yaş aralığının katıldığı kurslara 10 binin üzerinde sporcunun başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 binin üzerinde sporcunun rekor başvurunun yapıldığı spor okulları kurslarına en çok talep 1040 sporcu ile voleybol branşı olurken, 757 sporcu ile cimnastik, 660 sporcu ile futbol, 628 sporcu ile basketbol ve diğer branşlar takip etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi yoğun ilgi ile devam ediyor. İlk etapta sadece ilkokul öğrencileri için 65 ilde başlatılan pilot uygulama, gelen talepler doğrultusunda 81 ile yayıldı. Ayrıca Bakanlığın, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile çocuklara ve gençlere yüzme imkanı sunuluyor."





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