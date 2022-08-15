Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük merkez ve ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Gece başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollarda ve pazar yerlerinde su birikintileri oluştu.

Safranbolu'nun Toprakcuma köyü ile Ovacık'ın bazı köylerinde de dolu etkili oldu. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Eskipazar'ın Doğancılar köyünde ise bir evi su bastı.

Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.





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