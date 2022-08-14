Karabük'teki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde çıkan kavga sonrası gözaltına alınan O.Ş, M.Ş, C.E.K, Ö.K, T.Ş, Y.Ş. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, O.Ş. ve M.Ş. tutuklandı, C.E.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cuma pazarı mevkisinde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.