Vali Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

AA

Vali Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, kazı çalışmalarının devam ettiği Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Alanda inceleme yaptıktan sonda yetkililerden bilgi alan Gürel, gazetecilere, bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından antik kentin çok önemli olduğunu, burada önemli bulgulara rastlanıldığını söyledi.

Antik kentin ören yeri olması için çalışma başlattıklarını aktaran Gürel, "Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla Karadeniz'in Zeugma'sı olarak ünlenen Hadrianoupolis'te kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan Roma konutu, kilise ve hamamda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledim. Hocalarımızdan bilgiler aldık. Bu yıl kazılar savunma yapısı olarak adlandırılan bir alanda yoğunlaştı. Buradan geçen yıl önemli bulgular elde edilmişti. Hem tarih hem de bölge turizmi açısından bu alanı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin 3 kilometre batısında yer alan antik kentte, 2003'te Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız sürüyor.

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulunan antik kentte kazı çalışmaları, geçen yıl ortaya çıkarılan ve "Roma Kelesi" olarak adlandırılan askeri yapıda yoğunlaştı.

Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde bulunan, satır ve ok ucu gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı ve Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske gün yüzüne çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı
YEREL HABERLER Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan ...
Tünelin duvarına çarpan tanker alev alev yandı 
YEREL HABERLER Tünelin duvarına çarpan tanker alev alev yandı 
GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tünelde alev alan ...
GÜNCELLEME - Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Karabük'te tünelde alev alan tankerdeki ...
Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ...
Karabük'te UMKE personeline "teşekkür belgesi" verildi
YEREL HABERLER Karabük'te UMKE personeline "teşekkür belgesi" ...
Karabük'te eski köy okulu köylünün desteğiyle yaşam merkezine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Karabük'te eski köy okulu köylünün desteğiyle yaşam ...
Karabük'te park halindeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Karabük'te park halindeki minibüs yandı
Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi ...
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor
YEREL HABERLER Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci ...
AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında inceleme yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.