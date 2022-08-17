Vali Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, kazı çalışmalarının devam ettiği Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.



Alanda inceleme yaptıktan sonda yetkililerden bilgi alan Gürel, gazetecilere, bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından antik kentin çok önemli olduğunu, burada önemli bulgulara rastlanıldığını söyledi.

Antik kentin ören yeri olması için çalışma başlattıklarını aktaran Gürel, "Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla Karadeniz'in Zeugma'sı olarak ünlenen Hadrianoupolis'te kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan Roma konutu, kilise ve hamamda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledim. Hocalarımızdan bilgiler aldık. Bu yıl kazılar savunma yapısı olarak adlandırılan bir alanda yoğunlaştı. Buradan geçen yıl önemli bulgular elde edilmişti. Hem tarih hem de bölge turizmi açısından bu alanı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin 3 kilometre batısında yer alan antik kentte, 2003'te Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız sürüyor.

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulunan antik kentte kazı çalışmaları, geçen yıl ortaya çıkarılan ve "Roma Kelesi" olarak adlandırılan askeri yapıda yoğunlaştı.

Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde bulunan, satır ve ok ucu gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı ve Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske gün yüzüne çıkarılmıştı.



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