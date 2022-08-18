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İşitme engelli kadın futsal takımı, 2025'teki olimpiyatlara erken odaklandı

AA

ORHAN KUZU - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan ve Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, 2025'te yapılması planlanan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kadın futsal takımının altın madalya alması için çalıştıklarını söyledi.

İşitme engelli kadın futsal takımı, 2025'teki olimpiyatlara erken odaklandı

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan ve Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, 2025'te yapılması planlanan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kadın futsal takımının altın madalya alması için çalıştıklarını söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası için kente gelen Kihtir, AA muhabirine, kadın futsal branşında kasım ayında Avrupa, ardından Dünya Şampiyonası yapılacağını söyledi.

Seçilen milli takım oyuncularıyla başarılı işler yapacaklarına inandıklarını belirten Kihtir, "Hep birlikte olimpiyata hazırlanacağız. Kadın futsal takımımız Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda beşinci olmuştu. Üç yıllık planımız var. Hedefimiz altın madalya. Avrupa ve dünya şampiyonaları bizim için bir derece değil. Bizim için önemli olan olimpiyat şampiyonluğu." dedi.

Kihtir, Türkiye'de 3 milyona yakın işitme engelli bireyin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sayıya rağmen lisanslı sporcu sayımızdaki farklılığı çözmeye çalışıyoruz. Ailelerin çoğunun bu konularla ilgili haberleri olmuyor. Aileler, çocuklarının spora katkı sağlayabileceğini bilmiyorlar. Basın aracılığıyla evlerde kalan engelli kardeşlerimizi içimize almalıyız. Medyadan görürlerse aileler bize gelirler çünkü birebir herkese ulaşamayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, işitme engelli bireylere gerekli yolu gösterecektir. Başarı için hepimiz ortak olmalıyız. Yakınlarında işitme engelli birey olanlar, lütfen il müdürlüklerine başvursun. İl müdürlüklerinde her türlü desteği göreceğinize inanıyoruz."


- Bülent Ersöz: "İşitme engelli birey evde kalsın istemiyoruz"

TİESF Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz de federasyon bünyesinde herkesin yapabileceği ve yaş sınırlaması olmayan birçok branş olduğunu dile getirdi.

İşitme engelli bütün bireylerin spor yapması gerektiğinin altını çizen Ersöz, "İşitme engelli herkesi kucaklayıp kendi yeteneklerine uygun spor dalını seçmeleri için çalışma başlattık. Çalışma biraz zaman alacak. Okullar açıldıktan sonra ilgili kurum ve daire müdürlerimiz ile sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma yapacağız. İşitme engelli birey evde kalsın istemiyoruz. Sosyal hayatın içinde olsun, spor yapsınlar ve insanlarla diyaloglarını artırmaya çalışsınlar." diye konuştu.

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