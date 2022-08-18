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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksek Okulu'nu tercih eden öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik konuları Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Eflani Kaymakamı Büşra Güneş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den öğrenci sayıları hakkında bilgi alan Vali Gürel, üniversite açılmadan önce gerekli çalışmaların tamamlanması yönünde talimatlarda bulundu.

Toplantıya, Eflani Belediye Başkan Vekili Erdal Karaman, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

- Vali Gürel'den Eflani'de esnaf ziyareti

Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, Eflani Belediye Başkan Vekili Erdal Karaman, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın ve ilçe protokol üyeleri ile Eflani ilçesinde faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Barış Efe Parkı'nda ikram edilen çayı içerek vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gürel, parkta karşılaştığı bir çocuğa oyuncak verdi.

- Vali Gürel, Bedesten iş hanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, Bedesten iş hanı çay ocağında çeşitli iş kollarında vatandaşlara hizmet veren esnaflarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi, daha sonra esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde Gürel'e, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Defterdarı Nazım Kaya, KOSGEB Karabük Müdürü Serhat Saygın, BAKKA Karabük Koordinatörü Sakin Eren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

- Milletvekili Güneş, Yenice ilçesini ziyaret etti

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Yenice ilçesine ziyarette bulundu.

"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Şeker Kanyonu'na giden Güneş, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve beklentilerini değerlendiren Güneş, "İlçemizde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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