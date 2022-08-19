Karabük Şehit Aileleri Derneğince aşure günü etkinliği düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği gerçekleştirildi.

Karabük Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Beşbinevler Merkez Camisi imamı Hüseyin Lütfi Ersoy tarafından Kur-an'ı Kerim okunan etkinlikte, dua edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

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