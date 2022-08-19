AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, ziyaretlerde bulundu

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında merkez ilçede ve Eflani'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ünal, Eflani'deki programı kapsamında Ovaçalış köyünün ev sahipliğinde Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Akçakese, Karataş, Kutluören, Bağlıca, Bakırcılar ve Soğucak köylerinin muhtarları ve köylüler bir araya geldi.

Muhtarlardan talepleri ve çözüm önerileri noktasında istişareler gerçekleştirerek notlar aldıklarını belirten Ünal, "Gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ardından Esencik köyünde köylülerle buluşan Ünal, köy muhtarı Hasan Şahin'in oğlunun düğününe katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

- Ünal, kız futsal takımı oyuncularıyla buluştu

Yıldız Kızlar Futsal Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Karabük Atatürk Ortaokulu Kız Futsal Takımı oyuncuları ile bir araya gelen Ünal, sporcuları tebrik etti.

Karabük Birlik Medya'yı da ziyaret eden Ünal, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Ünal, merkez Kapaklı ve Bürnük köylerinin vatandaşlarla buluştu.

Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatında incelemelerde bulunan Ünal, "İş kapsamında 2 bin 600 metre çift taraflı olmak üzere toplam 5 bin 200 metre istifli, taş tahkimatlı sedde, 15 brit ve 1 sulama bendi olacak projenin şimdiden Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Şehit Aileleri Derneğince aşure günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük Şehit Aileleri Derneğince aşure günü ...
Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti
Karabük'te selden zarar gören 12 bina yıkıldı
YEREL HABERLER Karabük'te selden zarar gören 12 bina yıkıldı
Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik ...
Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, hububat hasadına ...
İşitme engelli kadın futsal takımı, 2025'teki olimpiyatlara erken odaklandı
YEREL HABERLER İşitme engelli kadın futsal takımı, 2025'teki ...
İşitme engelli kadın futsal takımı, 2025'teki olimpiyatlara erken odaklandı
YEREL HABERLER İşitme engelli kadın futsal takımı, 2025'teki ...
"Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı
YEREL HABERLER "Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden ...
Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtacak
YEREL HABERLER Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun ...
Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
Vali Gürel Eskipazar'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel Eskipazar'ı ziyaret etti
Vali Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ...
Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı
YEREL HABERLER Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.