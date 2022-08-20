Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar, harekete geçti.

Apartman sakinlerinden Sedat Kahriman ve çevredekiler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavruyu kurtarmak için çalışması başlattı.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna giren Kahriman, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

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