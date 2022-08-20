Safranbolu'da açık hava sinema etkinliği düzenlenecek

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında açık hava sinema etkinliği gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'ta "Battal Gazi Destanı", 27 Ağustos'ta "Renkli Balık", 28 Ağustos'ta "Mavzer" ve 29 Ağustos'ta "Çanakkale Yolun Sonu" filmlerini saat 20.30'da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde vatandaşlarla buluşturacaklarını bildirdi.

Etkinlikler kapsamında zafer yürüyüşünün 30 Ağustos Salı günü saat 19.30'da Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nden başlayacağını belirten Köse, "Varış noktası olan Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda saat 20.00'de Burak Uzunkara ve saat 21.00'de Necati ve Saykolar'ın sahneleriyle keyifli anlar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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