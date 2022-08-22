KARÇEL, "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünü aldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" ödülünün sahibi oldu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri'nin "Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası" kategorisinde KARÇEL, birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan KARÇEL Şirket Müdürü Uygar Sezişer, KARÇEL'in KARDEMİR'in bağlı şirketi olduğunu hatırlatarak, "KARDEMİR, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik tesisi. KARÇEL de Türkiye'nin ilk çelik yapı imalat fabrikasıdır. Geçen sene arkadaşlarımızın da katkısıyla üretim rekoru kırdık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, KARÇEL'in 2021'de Türkiye'de çelik sektöründeki 23 bin 156 ihracatçı firma arasından ihracatta 148. sırada yer aldığı belirtildi.﻿





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