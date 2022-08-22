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Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Ovacık ilçesine giden Cumali Çetin (46) yönetimindeki 06 VAN 05 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Güneysaz köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Arda (15) ve Eren Çetin (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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