Karabük'te otomobilin çarptığı kurye yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kurye tedavi altına alındı.

Gülenler Sokak'ta ilerleyen Emirhan D. yönetimindeki 78 SU 742 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Batuhan K'nın kullandığı 78 AK 729 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı sürücünün bir iş yerinde kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

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