Karabük'te yaz Kur'an kursu öğrencileri çevre etkinliği gerçekleştirdi

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KARABÜK (AA) - Karabük Beşbinevler Merkez, Ulusoylar ve Çamlık camilerinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, çevre etkinliği yaptı.

Eflanililer Derneğinin de destek verdiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 120 öğrenci, çevre konusuna dikkati çekmek amacıyla çeşitli dövizler taşıdı.



Öğrenciler, daha sonra Beşbinevler Mahallesi'nde yürüyüş yaparak çöp topladı.

Beşbinevler Merkez Camisi İmamı Hüseyin Ersoy, camide sadece dini değil, milli, sosyal, kültürel eğitim de verdiklerini belirterek, "Çocuklarla çevre duyarlılığı için bir etkinlik yapmaya karar verdik. Büyük bir coşkuyla kabul ettiler ve katılım sağladılar." diye konuştu.

- Yaz Kur'an kursu öğrencilerine hediye

Öte yandan Doğancılar ve Büyüktarla köylerinde bulunan camilerde eğitim alan yaz Kur'an kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Kursları dereceyle tamamlayan ilk 3 öğrenciye bisikletleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kurslara katılan diğer öğrencilere çeşitli hediyelerin, din görevlilerine plaketlerin verildiği etkinlikte yemek ikramında bulunuldu.





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