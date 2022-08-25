Karabük'te köy yaşam merkezi öğretmen ve öğrencilerinin eliyle güzelleşiyor

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KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle Karabük'teki kullanılmayan köy okulu, öğretmen ve lise öğrencilerinin desteğiyle güzel görüntüye kavuşuyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki kullanılmayan okul binasının köy yaşam merkezine dönüştürülme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara destek olan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi resim öğretmeni Tuğçe Cebecik Cengiz ve öğrencileri, gönüllü olarak yaşam merkezinin hayata geçirilmesi için çalışıyor.

Cengiz ve öğrenciler, yaşam merkezinin duvarlarını boyayarak süslüyor.

- "Köy yaşam merkezimizin onarımı en kısa sürede tamamlanacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, Ödemiş köy yaşam merkezinin 3 bin 250 metrekarelik bahçe alanıyla her yaştan insanın faydalanabileceği bir faaliyet merkezine dönüştüğünü söyledi.

Resim öğretmeni Tuğçe Cebecik Cengiz ve öğrencileri tebrik eden Akbaş, "Ödemiş köy yaşam merkezimizin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızla devam ediyor. Köy muhtarımız, köy halkı, öğrencilerimiz ve öğretmenimiz büyük bir iş birliği içerisinde köy yaşam merkezimizi hazır hale getirebilmek için büyük bir özveri ve fedakarca çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Akbaş, süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Her şey yolunda ilerliyor. Projeyle öğrencilerimizin ve köy halkının hizmetine sunulacak köy yaşam merkezimizin onarımı en kısa sürede tamamlanacaktır. İlimize ve köyümüze şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

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