AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle Pelitören, Kapaklı, Kuzören, Bulduk, Gözlü, Orta ve Babalar köylerine gitti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden heyet, projeleri anlattı.

Altınöz, gazetecilere, il genelindeki bütün köylere giderek vatandaşlara ulaşacaklarını, sorunların yerinde tespit edilerek anında çözüleceğini kaydetti.

Gitmedikleri az sayıda köy kaldığını aktaran Altınöz, her girdikleri eve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini, yapacakları ve yaptıkları projeleri anlattıklarını kaydetti.

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