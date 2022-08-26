Karabük'te özel gereksinimli bireyler için yaşam merkezi oluşturulacak

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireyler için hayat boyu öğrenme iş birliği protokolü imzalandı.

Kurumlar arası iş birliğiyle açılacak çeşitli kurslara ilişkin kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen protokol, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından imzalandı.

Protokolle özel gereksinimli bireylerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılması amaçlanıyor.

Vergili, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır İl Milli Müdürlüğü ile sosyal yaşam merkezlerinde yürüttükleri eğitim faaliyetlerinden artık özel gereksinimli bireylerin de yararlanacağını belirterek, "Bu kapsamda Karabük Belediyesine ait Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, imzalanan protokolle özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olarak tefriş edilecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz eğitim programlarını hazırlayıp yürütecek." ifadelerini kullandı.

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