KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında 30 öğrenci, uygulamalı eğitimden geçirilerek şirkette iş imkanına sahip olabilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde KARDEMİR ile yaptıkları iş birliği protokolü ile 30 öğrencinin uygulamadan faydalandığını hatırlattı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde de İkili Mesleki Eğitim Uygulaması ile 30 öğrenciyi daha uygulamadan faydalandırmak üzere adımların atıldığını belirten Akbaş, "Uygulamadan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz 27 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde velileriyle birlikte Mesleki Eğitim Merkezimize gelip kayıtlarını yaptırabilir. Merkezimiz bu süreçte resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 08.30-17.30 saatlerinde öğrenci kaydı alacak ve kayıt esnasında da öğrenci ve velilerimizi süreç işleyişi ve belirlenen takvim hakkında bilgilendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Akbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yeni hedeflerle daha da artırılmıştır. İlimizin mesleki eğitimdeki kalitesini artırmak ve mesleki eğitim öğrencilerimizin nitelikli ve gelişime açık bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak en önemli görevlerimizdendir.

Öğrencilerimizin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerini artırmayı hedefleyen iş birliği ile gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda geçtiğimiz dönemde ciddi adım atmış bulunuyoruz. İnşallah bu yıl da 30 öğrencimiz bu uygulamadan faydalanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.