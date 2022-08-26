Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

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KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.K. idaresindeki 34 EY 1157 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda N.Ç. (72) yönetimindeki 78 BJ 634 plakalı otomobille çarpıştı.

78 BJ 634 plakalı otomobilin sürücüsü N.Ç. ile yanındaki D.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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