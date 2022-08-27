AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, program kapsamında Kehler, Cücahlı, Gökpınar, Akkışla ve Cabbar köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden Ünal, projeleri anlattı.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünal, "Köylülerimizle sohbet ortamında bir araya gelerek, köyümüze yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de Kadıbükü, Karacatepe, Sarıahmetli, Toprakcuma, Yolbaşı, Sırçalı, Konarı ve Sat köylerine gitti.

Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür eden Güneş, "Rabbim aziz milletimizle birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.