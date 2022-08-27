2. Karabük Bisiklet Festivali başladı

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KARABÜK (AA) - 2. Karabük Bisiklet Festivali Eflani ilçesinde başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından Eflani Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Esencik Göleti'nde kurulan kamp alanında konaklayan bisikletliler, Demirli Küre-i Hadid güzergahında 60 kilometre pedal çevirdi.

Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.

Bisikletliler, yarın da Uluyayla yönünde 65 kilometre pedal çevirecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, gazetecilere, festival için Türkiye'nin her yerinden bisikletlilerin Esencik Göleti kenarında kurulan kamp alanında toplandığını söyledi.





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