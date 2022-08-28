Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde buluştu

KARABÜK (AA) - Karabük'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.
Açılan stantlarda zeka oyunları, masa tenisi, yüz boyama, ebru sanatı ve müzik gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.
Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekilen etkinlikte cep telefonlarını bırakan gençler, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı.
Etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, şube müdürleri ve vatandaşlar da yer aldı.