2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi

AA

2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi

KARABÜK (AA) - Eflani ilçesinde düzenlenen 2. Karabük Bisiklet Festivali tamamlandı.

Karabük Bisiklet Derneğince Eflani Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Esencik Göleti'nde kurulan kamp alanında konaklayan bisikletliler, ikinci etap olan Uluyayla güzergahında 65 kilometre pedal çevirdi.

Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, basın mensuplarına, festivalin ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bisikletlilerin Uluyayla etabı için sabah kamp alanından çıktığını aktaran Ertuğrul, "65 kilometrelik etap kapsamında ilçe merkezimiz ve 10'a yakın köyümüzden geçildi. Daha farklı etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" ...
Eflani'de "Ova Yaz Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Eflani'de "Ova Yaz Şenliği" düzenlendi
Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın ...
Karabük'te "TÜRKSOY 22. Ressamlar Buluşması" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te "TÜRKSOY 22. Ressamlar Buluşması" sergisi ...
2. Karabük Bisiklet Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Karabük Bisiklet Festivali başladı
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü
YEREL HABERLER Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı ...
Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı toprağa verildi
YEREL HABERLER Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı toprağa verildi
AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ...
Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ...
Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor
Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü ...
KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı
YEREL HABERLER KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı
Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin ...
Karabük'te özel gereksinimli bireyler için yaşam merkezi oluşturulacak
YEREL HABERLER Karabük'te özel gereksinimli bireyler için yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.