2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi

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KARABÜK (AA) - Eflani ilçesinde düzenlenen 2. Karabük Bisiklet Festivali tamamlandı.

Karabük Bisiklet Derneğince Eflani Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Esencik Göleti'nde kurulan kamp alanında konaklayan bisikletliler, ikinci etap olan Uluyayla güzergahında 65 kilometre pedal çevirdi.

Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, basın mensuplarına, festivalin ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bisikletlilerin Uluyayla etabı için sabah kamp alanından çıktığını aktaran Ertuğrul, "65 kilometrelik etap kapsamında ilçe merkezimiz ve 10'a yakın köyümüzden geçildi. Daha farklı etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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