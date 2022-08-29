Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük'te "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla 3 ay süren kaynakçı, elektrikçi ve mobilyacı eğitimleri sona erdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eğitimler sonunda Şefik Dizdar Meslek Yüksekokulunda tören düzenlendi.



Başarı sertifikasının takdim edildiği etkinlikte, 15 katılımcının yapmış olduğu eserler sergilendi.



Etkinliğe, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur, MSYD Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ayçiçek, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, MSYD Proje Müdürü Buruç Parlak, öğrenciler ve davetliler katıldı.

- Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesince Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler" filmi izleyiciyle buluştu.

Etkinlik, bu akşam 20.30'da "Çanakkale Yolun Sonu" filmi gösterimiyle sona erecek.

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