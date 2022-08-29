Karabük Valisi Gürel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne ulaşmış olmanın onur ve gururunun hep birlikte yaşandığını belirtti.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un tüm insanlığa kararlılık örneği olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o şanlı destanın yıl dönümünde başta bu destanın başkahramanı Atatürk olmak üzere canları ve kanlarıyla bizlere aziz vatanı emanet eden, bu onuru yaşatan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların şahsında şehitlerimizin aziz emanetleri ile yaşayan ve yaşatan gazilerimizi, bizlerin sulh ve selameti için sınırlarımız içinde ve dışında bu kutsal emanetin şimdiki bekçilerini ve tüm vatandaşlarımı sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

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