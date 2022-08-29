Karabük Valisi Gürel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Valisi Gürel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Karabük Valisi Gürel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne ulaşmış olmanın onur ve gururunun hep birlikte yaşandığını belirtti.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un tüm insanlığa kararlılık örneği olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o şanlı destanın yıl dönümünde başta bu destanın başkahramanı Atatürk olmak üzere canları ve kanlarıyla bizlere aziz vatanı emanet eden, bu onuru yaşatan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların şahsında şehitlerimizin aziz emanetleri ile yaşayan ve yaşatan gazilerimizi, bizlerin sulh ve selameti için sınırlarımız içinde ve dışında bu kutsal emanetin şimdiki bekçilerini ve tüm vatandaşlarımı sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak
YEREL HABERLER Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak
Karabük'te 750 gence futbola yönelik yetenek testi yapıldı
YEREL HABERLER Karabük'te 750 gence futbola yönelik yetenek testi ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya ...
Safranbolu'nun coğrafi işaretli maniye domatesinde 2 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Safranbolu'nun coğrafi işaretli maniye domatesinde 2 ...
2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi
YEREL HABERLER 2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi
Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Karabük'te gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" ...
Eflani'de "Ova Yaz Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Eflani'de "Ova Yaz Şenliği" düzenlendi
Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın ...
Karabük'te "TÜRKSOY 22. Ressamlar Buluşması" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te "TÜRKSOY 22. Ressamlar Buluşması" sergisi ...
2. Karabük Bisiklet Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Karabük Bisiklet Festivali başladı
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü
YEREL HABERLER Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı ...
Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı toprağa verildi
YEREL HABERLER Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı toprağa verildi
AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.