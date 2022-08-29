İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

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KARABÜK (AA) - İstanbul'da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Akıncı, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Karabük'e getirildi.

Beşbinevler Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Akıncı'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Akıncı'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.





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