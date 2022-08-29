Karabük'te trafiği tehlikeye sokan düğün konvoyu kameraya yansıdı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, düğün konvoyu oluşturan grubun seyir halindeyken yolu kapatıp meşaleler yakması ve konvoydaki araçların hızla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde, iki şeritli yolu kapatarak ilerleyen düğün konvoyuyla karşılaşan bir sürücü, bazı araçların camından meşaleler yakılıp trafik tehlikeye sokulacak şekilde hızla şerit değiştirildiğini görünce cep telefonuyla kayıt aldı.

Kendisine ve diğer sürücülere yol verilmediğinden yakınan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüleri izleyen polis ve jandarma ekipleri, konvoydaki araçların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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