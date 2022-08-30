Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği sona erdi

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği sona erdi.

Safranbolu Belediyesince Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programın son gününde "Çanakkale Yolun Sonu" filmi izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, sinema geceleri etkinliğine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Akşam yapılacak kutlamalara herkesi beklediğini belirten Köse, "Saat 19.30'da Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayacak zafer yürüyüşümüzde buluşalım. Ardından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Burak Uzunkara ile Necati ve Saykolar konserlerine katılalım." dedi.

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