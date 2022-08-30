Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu, pasta kesildi.

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

- 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde de kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayan kortej yürüyüşü, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Burak Uzunkara ile Necati ve Saykolar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda konser verdi.

Konserde katılanlar şarkılara eşliğinde ederek eğlenceli dakikalar geçirdi.

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