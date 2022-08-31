Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlediği halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık." diye konuştu.

- Karabük Belediyesi e-devlet üzerinden hizmete başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün e-belediye sistemiyle vatandaşlara online hizmete başladı.

Karabüklüler, herhangi bir komisyon ödemeden birçok işlemi e-devlet üzerinden yapabilecekler.

Uygulamaya giren e-belediye sistemiyle vatandaşlar e-devlet üzerinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini yapabilecek.

Uygulama kapsamında, su faturası, ilan, reklam, çevre temizlik vergisi, belediyeye ait taksitlendirilmiş borçlar, kira gibi birçok alanda sorgulama ve ödeme yapılabiliyor.

Sistem dahilinde ayrıca kamu bankalarına da internet üzerinden ödeme yapabilecek, özel bankalara da su faturaları ödenebilecek.

Hayata geçirilen sistem ile tapu işlemlerinde de vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Tapu Müdürlüğünde yapılacak rayiç bedel borç sorgulaması sonucunda da ilgili belge sistem üzerinden işlem sahiplerine verilecek.

- Karabük'teki kavşak çalışmaları incelendi

Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile KARDEMİR Kavşak projesi ile Balıklar Kayası Emniyet Kavşağı projesi alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Gürel, çalışmaların bir an önce tamamlanması için gayret ettiklerini belirtti.

Vergili de vatandaşların çalışma sırasında sıkıntılar çektiğini ancak tamamlanınca ilde trafik derdinin kalmayacağını kaydetti.

- Başkan Köse evlere misafir oluyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ev ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşların talep ve şikayetlerini sordu.

Emek Mahallesi'nde yapılan ziyaretlerde, Türk Bayrağı ve Belediyenin kendi üretimi olan kurabiyelerden hediye edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren derman ekibi de ziyaretlere eşlik etti.



Başkan Köse, derman ekibinin 2021 Mart ayından bu yana, Kirkille, Yazıköy TOKİ, Musalla, Akçasu, Bağlarbaşı ve Cemal Caymaz bölgelerinde kapı kapı gezdiğini ve not alınan istekleri ilgili birimlere ilettiğini aktardı.

Talepleri imkanları çerçevesinde yerine getirdiklerini belirten Köse, derman ekibinin ziyaretlere Emek, Barış ve Aşağı Tokatlı Bağları mahallelerinde devam edeceğini belirtti.

- Milli Eğitim Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

​​​​​​​Köy Yaşam merkezleri, yaz kursları, okul/kurumların inşaat, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları, bakanlığın "temel eğitimde 10 bin okul" ve "çevre dostu 1000 okul" projeleri ve yerel proje konularının değerlendirildiği toplantıda Akbaş, sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Akbaş, yöneticilere sürecin aynı özveri ve büyük bir hassasiyetle takibinin yapılması noktasında talimatlar verdi.





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