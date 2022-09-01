Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, şimdiye kadar 12,5 kilometre asfalt programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahyalar köyünde asfalt çalışmalarının sürdüğünü bildiren Sözen, "Daha önce Yenice ve merkez ilçemizde asfalt çalışmalarımız devam etmişti. Merkez ve Yenice ilçemizde de asfalt öncesi serme, sıkıştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla da Yenice'de alt temel malzeme serme, sıkıştırma işlemlerimizi tamamlamış olacağız." dedi.

Sözen, sabit konkasörün kurulmasıyla malzemeye ücret ödemediklerini belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Buna bağlı olarak asfalt hedefimizde önemli artışlar oldu. Bu yıl içerisinde 112 bin ton asfaltı köy yollarımıza sermiş olacağız." bilgisini verdi.

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